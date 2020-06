Giornata mondiale dell’ambiente, Costa: “Priorità Green Deal e tutela del territorio”

ROMA – “Quest’anno la Giornata mondiale dell’ambiente e’ dedicata alla biodiversita’. In questo senso il nostro Paese e’ una delle nazioni piu’ ricche del mondo e fra le primissime in Europa, con oltre 60 mila fra specie e sottospecie animali e piu’ di 12 mila entita’ di flora, grazie anche alla grande varieta’ di habitat, dal mare alle montagne, che l’Italia offre. Durante la crisi del Covid abbiamo visto la natura riprendersi i suoi spazi e per la prima volta dopo decenni mari, fiumi, cieli e laghi sono stati limpidi come non lo erano forse da decenni. Ma il Covid ci ha anche costretto a fare i conti con tutta la nostra fragilita’. Adesso e’ il momento dell’ambizione. La risposta alla crisi e’ il New Green Deal: non il ritorno a prima ma a una nuova normalita’ ecosostenibile, ‘green’. Come Ministero dell’ambiente e come Governo abbiamo voluto dare un segnale forte nel DEF, il documento di programmazione finanziaria, che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana ha messo l’ambiente al centro dell’azione di ripresa del Paese. Ma la ripresa passa anche per la tutela e la cura del territorio: l’inquinamento e le bonifiche dei Sin (siti inquinati di interesse nazionale). In due anni in tutto il Paese si sono svolte piu’ di 1.500 conferenze di servizio ma senza arrivare ad alcuna bonifica. Questo non posso piu’ consentirlo. È ora di dare ai cittadini risposte chiare e tempi certi. Nella Giornata dell’ambiente, posso dire che semplificheremo la burocrazia del sistema di bonifica ma senza arretrare di un passo sul fronte della tutela ambientale”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.