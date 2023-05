VIDEO | Il capo della Wagner contro il Cremlino: “O arrivano le munizioni o ci ritiriamo da Bakhmut”

ROMA – File di giovani corpi senza vita, in uniforme militare, riversi per terra: sono le prime immagini di un video nel quale Evghenij Prigozhin, capo di Wagner, annuncia che se non potrà contare sulle forniture di munizioni richieste il gruppo russo di contractor si ritirerà da Bakhmut mercoledì prossimo. La cittadina dell’est dell’Ucraina è da mesi ostaggio dei combattimenti tra le forze di Mosca e quelle di Kiev.

Nel filmato Prigozhin accusa direttamente il ministro della Difesa russo Serghej Shoigu e il comandante in capo dell’esercito Valerij Gerasimov. “Dove sono le munizioni?” chiede Prigozhin. “Questi ragazzi sono venuti qui come volontari a morire mentre voi ingrassate nei vostri uffici di mogano”.

IL VIDEO DEL CAPO DELLA WAGNER E LE ACCUSE A MOSCA