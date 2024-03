Serie A, Lazio-Milan: turni di squalifica per Guendouzi, Marusic e Pellegrini

ROMA – Due turni di squalifica per Guendouzi, uno ciascuno per Marusic e Luca Pellegrini. È la sentenza del Giudice Sportivo sui tre calciatori della Lazio, espulsi nel finale di Lazio-Milan di campionato. Guendouzi, come si legge nella motivazione del Giudice, è stato fermato per “avere, al 51′ del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario”.

Luca Pellegrini è stato squalificato per un turno per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Stessa sanzione per Marusic, “per avere, al 49′ del secondo tempo, rivolto un’espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”.

