Gp Olanda, vince Verstappen davanti a Russell e Leclerc

ROMA – Trionfa davanti al proprio pubblico Max Verstappen. Il pilota olandese ha avuto vita facile nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1, grazie anche alla Virtual safety car, causata da Tsunoda, che ha dimezzato i tempi del pit stop della Red Bull a discapito delle due Mercedes, in quel momento al comando. Alla fine George Russell è secondo e Lewis Hamilton quarto. Gara in salita per le Ferrari con Charles Leclerc bravo alla fine a salire sul gradino più basso del podio. Sfortunato Carlos Sainz che ha avuto prima problemi al pit stop e poi è stato penalizzato di 5 secondi per unsafe release. Lo spagnolo, giunto quinto al traguardo, è stato retrocesso in ottava posizione, dietro a Sergio Perez, Fernando Alonso e Lando Norris. In top 10 Esteban Ocon e Lance Stroll.

LECLERC: DIFFICILE FARE MEGLIO, CONTENTO PER RISULTATO

“Difficile fare meglio oggi, le Mercedes volavano. Sono contento per il risultato ottenuto. Il distacco da Verstappen è aumentato, ma sfrutteremo al massimo il nostro potenziale in tutte le gare future”. Lo dichiara il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il terzo posto ottenuto nel GP d’Olanda di Formula 1 vinto da Max Verstappen.

