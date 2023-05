Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 maggio 2023

MIGRANTI, ANCORA TENSIONI TRA ITALIA E FRANCIA

Si apre un nuovo caso tra Italia e Francia. Il governo di Giorgia Meloni “non sa gestire i problemi migratori”, attacca il responsabile dell’Interno francese Gérald Darmanin. Una frattura che provoca una protesta ufficiale da parte della Farnesina, con il ministro Antonio Tajani atteso a Parigi che rinuncia al viaggio: “Non vado, parole inaccettabili”, dice. Per ricucire lo strappo è proprio la Francia a intervenire auspicando “di lavorare con l’Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori”.

MELONI: PER CRESCERE BASTA FISCO VESSATORIO

Scrivere un patto fiscale per l’Italia e inaugurare una nuova era nei rapporti tra fisco e contribuenti, tra Stato e cittadini, ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti. E’ la proposta lanciata dalla premier Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti. “Il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delega fiscale è solo all’inizio. C’è tanto lavoro da fare”, dice la presidente del Consiglio che con questa riforma vuole “ridurre il carico fiscale” perchè, sottolinea, “il fisco non deve essere vessatorio ma rilanciare la crescita”. La segretaria del Pd Elly Schlein accusa l’esecutivo di avere poca grinta nella lotta all’evasione e dice che sulla riforma delle imposte “la montagna ha partorito un topolino”.

RDC, ARRIVA IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE

Cambia ancora il reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del decreto Lavoro varato dal Consiglio dei ministri il Primo maggio, le misure che riguardano gli “occupabili” sono state modificate. Per le persone tra 18 e 59 anni di età, in condizioni di povertà assoluta, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, arriva il ‘Supporto per la formazione e il lavoro’. Dal 1° settembre scatta un assegno di 350 euro per un periodo massimo di 12 mesi che potrà essere erogato a più di un componente del nucleo familiare che ne fa richiesta. Il beneficiario del sussidio deve firmare un patto personalizzato, può autonomamente individuare progetti di formazione e dare comunicazione ogni tre mesi della partecipazione alle attività per non perdere l’assegno.

BCE: RIALZO MUTUI, MA OCCORRE FERMARE INFLAZIONE

Rallenta la stretta sulla politica monetaria: la Bce alza i tassi di soli 25 punti base ma prepara nuovi rialzi in chiave anti inflazione. “Non stiamo facendo una pausa, sappiamo che abbiamo ancora molta strada da percorrere”, sottolinea la presidente Christine Lagarde. La Banca centrale è consapevole dei problemi che sta avendo chi ha preso dei mutui, con le rate che diventano più onerose, “purtroppo – ammette Lagarde – non possiamo alleviare i rincari perché il nostro compito è la stabilità dei prezzi per ridurre l’inflazione”.