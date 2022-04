Torna il Medimex 2022 e i grandi live con Nick Cave & The Bad Seeds e The Chemical Brothers

BARI – “Ci siamo. Torna il Medimex 2022 e i grandi live. Una lunga edizione programmata dal 16 al 19 giugno a Taranto e un grande ritorno nella città in cui è nato, Bari, dal 13 al 15 luglio. Due super ospiti in concerto: Nick Cave & The Bad Seeds il 19 giugno a Taranto e The Chemical Brothers il 14 luglio a Bari“. Lo scrive sui social il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano annunciando gli appuntamenti salienti del festival internazionale della musica made in Puglia promosso da Puglia Sounds, che prevede anche “due grandi mostre: “Pink Floyd” a Taranto e “Queen” a Bari”, continua il presidente. Il calendario prevede anche incontri d’autore scuole di musica, attività professionali, showcase, proiezioni.

“A Bari, il 14 luglio, i Chemical Brothers saranno sul palco allestito sulla rotonda davanti all’ingresso monumentale della Fiera del Levante, un evento che siamo sicuri richiamerà in città migliaia di persone. Questo è solo l’inizio, perché tantissime sono le iniziative e gli spettacoli che presenteremo e che già questa settimana animeranno la città”, annuncia in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro che ringrazia “Regione Puglia, Puglia Sounds e tutti gli operatori che sono a lavoro in questi mesi per portare la nostra città a raggiungere presto i risultati straordinari del 2019 e magari superarli”.

La prevendita dei biglietti sarà attiva sul circuito Vivaticket (online e punti vendita) a partire da domani alle 12.