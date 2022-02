Vandalizzato a Napoli il murale per la piccola Noemi, via alla rimozione delle scritte

NAPOLI – Gli addetti di Napoliservizi, su indicazione del Comune e della Municipalità 4, stanno provvedendo a rimuovere le scritte sul murale dedicato alla piccola Noemi in piazza Nazionale. A denunciare che l’opera era stata vandalizzata era stata due giorni fa la mamma della bambina, Tania Esposito, che sui social aveva definito il gesto “incivile” attribuibile al “solito marciume che sporca da sempre la nostra città. Con grande dispiacere e sdegno – le sue parole – ancora una volta le vittime non vengono rispettate, mentre in città “altarini” che inneggiano alla criminalità, scritte di ogni genere che richiamano la camorra, vengono glorificate e rispettate. Non ci fermate nel nostro impegno alla legalità, siete la vergogna di Napoli”.



Noemi quattro anni fa venne ferita, rischiando la morte, da una pallottola esplosa durante un agguato di camorra in piazza Nazionale. Era il 3 maggio 2019. Il murale a lei dedicato è stato realizzato nel maggio dello scorso anno.