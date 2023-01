Addio a Papa Ratzinger, dove vedere la diretta dei funerali

ROMA – Domani, giovedì 5 gennaio, alle 9.30 piazza San Pietro ospiterà i funerali di Joseph Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI. A presenziare la cerimonia sarà Papa Francesco, un evento raro ma non unico nella storia della Chiesa.

Rai 1 dedicherà l’intera mattina all’evento, a partire dalle 8.30 con il Tg1 e Rai Vaticano. In studio, Giorgia Cardinaletti, mentre la telecronaca da piazza San Pietro sarà curata da Ignazio Ingrao e Giuseppe Lavenia. Dalle 9.00 diretta dei funerali, inoltre, nello Speciale di RaiNews24 con ospiti e inviati – che sarà tradotto anche nella Lingua dei Segni Italiana – e su RaiNews.it.

Anche Tv2000 e Radio inBlu2000 trasmetteranno in diretta la Messa per le Esequie del Papa emerito Benedetto XVI. Su Tv2000 la diretta parte alle 8.30 con lo speciale della trasmissione ‘Il Diario di Papa Francesco’ che introduce anche la recita della preghiera del Rosario per Benedetto XVI alle ore 8.40.

Nel pomeriggio dalle 17 alle 18 approfondimento con ‘Il Diario di Papa Francesco’ condotto da Gennaro Ferrara. Tra gli ospiti: Mons. Domenico Sigalini, vescovo emerito di Palestrina; Luigi Accattoli, vaticanista; Don Valentino Bulgarelli, sottosegretario Conferenza Episcopale Italiana; Card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; Marco Politi, vaticanista e scrittore.

