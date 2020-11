Digitale e Pubblica amministrazione, domani webinar Siav Academy-Anorc su gestione documentale

ROMA – Formazione e aggiornamento professionale corrono in rete con un nuovo seminario online gratuito dedicato all’attualissimo tema della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione organizzato da Siav Academy, sponsor del DIG.eat 2021, con il patrocinio di Anorc, nell’ambito del Prequel DIG.eat.

Domani, 4 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, esperti e istituzioni si troveranno a confronto sul tema del documento digitale, il ‘mattone’ con cui si edifica la digitalizzazione del sistema per garantire servizi semplificati ed efficaci a cittadini e imprese. In particolare, in questa che è da considerare un’ulteriore tappa di avvicinamento al Dig.eat 2021, interverranno la responsabile servizio ‘Documentali’ di AgID Patrizia Gentili (sulle nuove linee guida recentemente diffuse dell’Agenzia) e la docente dell’Università Sapienza di Roma Mariella Guercio (sulle caratteristiche qualitative necessarie a favorire la trasformazione digitale), assieme al segretario generale ad interim Luigi Foglia, che aprirà i lavori. “Il seminario- scrivono gli organizzatori- si pone l’obiettivo di fornire elementi utili per progettare la gestione dei documenti in tutti i suoi aspetti, dall’organizzazione funzionale rispetto ai flussi di lavoro alla valorizzazione attraverso l’utilizzo di tecnologie che rispondano a caratteristiche specifiche”.

A differenza degli altri eventi del Prequel Dig.eat, trasmessi in diretta su canale Youtube di Anorc e fruibili liberamente, l’appuntamento sarà trasmesso in streaming su canale riservato e sarà possibile iscriversi esclusivamente utilizzando la propria mail aziendale.

Le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili dalla pagina dedicata all’evento: http://fondazione.siav.com/it/seminario-digitalizzazione-pa-04-11-2020/.

Per il Dig.eat 2021 sono già aperte le preiscrizioni al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-digeat-2020-cera-una-volta-95815581985