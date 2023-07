Gli amici di Madonna temono per la sua salute: “Se continua così farà la fine di Michael Jackson”

ROMA – Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Madonna, ricoverata lo scorso 24 giugno a seguito di una grave infezione batterica che l’ha portata dritta in terapia intensiva. La regina del pop ha avuto bisogno di essere intubata d’urgenza. Ora è tornata a casa, ma pare che la tempesta non sia ancora passata e che la cantante abbia anche difficoltà ad alzarsi dal letto.

L’icona e bandiera della libertà espressiva ha spinto troppo, la sua abnegazione le è costato un tour di 84 date che dal 14 luglio avrebbe attraversato tutto il mondo, passando a novembre anche da Milano. Lo stava preparando proprio nei giorni del malore seguendo ritmi elevatissimi per la 64enne italo-americana.

RITMI TROPPO ELEVATI

Pare che Miss Veronica Ciccone trascorresse 12 ore al giorno in studio e avesse ignorato una brutta febbre che l’ha perseguitata nel corso dell’ultimo mese. “Vuole competere con cantanti più giovani, come Taylor Swift e Pink- hanno detto gli amici al Sun- se continua così farà la fine di Michael Jackson”. Il collega è scomparso nel 2009 proprio nei giorni delle prove del This is it tour.

Insomma, le prospettive non sono delle più rosee, ma è anche vero che nessun nuovo comunicato sullo stato di salute della popstar è stato pubblicato. “Stava facendo gli straordinari- hanno aggiunto gli amici- ma ha chiaramente esagerato. Le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi”.

TOUR IN STAND-BY

Il tour rimane fermo, come ha scritto nel comunicato ufficiale il manager di Madonna, Guy O’Seary: “Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a un ricovero di diversi giorni in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute stanno migliorando, ma è ancora sottoposta a cure mediche. Si prevede un recupero completo. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, compreso il tour. Condivideremo con voi ulteriori dettagli non appena li avremo, compresa una nuova data di inizio del tour e gli spettacoli riprogrammati”