Maltempo, a Bologna strade chiuse e traffico deviato. Triplice stop sulla Futa

BOLOGNA – Strade chiuse, con sensi unici alternati o con traffico deviato. È un’altra giornata complicata, a causa degli effetti del maltempo, quella che si prospetta sulle strade di Bologna. La Prefettura, in collaborazione con la Città metropolitana, diffonde una mappa con molti punti critici. La 253bis, trasversale di pianura, è chiusa dal km 30+400 al km 36+770 con traffico in direzione Medicina indirizzato sulla Sp6, e quello dei mezzi leggeri in direzione San Giovanni in Persiceto spedito su via Fassanina; per i mezzi pesanti, invece, deviazione al km 38+100 su Sp19.

Chiusura anche sulla Futa in Appennino dal km 77+000 al km 82+500 per una frana al km 78+400 e percorso alternativo per i soli veicoli leggeri su via Panoramica e su via Guarda nel Comune di Loiano. Per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate diretti in Toscana si deve fare inversione di marcia al km 83+1000 e per quelli in viaggio verso Bologna inversione al km 72+000 nella rotatoria nel Comune di Loiano. Futa chiusa anche dal km 75+000 al km 76+100, anche qui per frana (al km 76+080) e traffico deviato su viabilità locale. Ed infine stop al km 89+600 direzione Bologna, ancora per frana, e istituito un senso unico alternato.

La via Emilia, Ss9, dal km 69+425 al km 69+625 risulta chiusa in entrambe le direzioni a causa dell’esondazione del Senio. Al momento non sono presenti deviazioni su percorsi alternativi. E ancora: la Sp7 Valle Idice dal km 17+000 al km 19+500 è chiusa totalmente (qui siamo a Monterenzio); la Sp34 Gesso dal km 4+500 è chiusa totalmente (Fontanelice); la Sp325 Val di Setta dal km 12+200 è chiusa totalmente (Monzuno); la Sp27 Valsamoggia dal km 22+500 è aperta con senso unico alternato (Savigno); la Sp37 delle Ganzole dal km 8+000 è aperta con senso unico alternato (Sasso Marconi); la Sp33 Casolana dal km 6+700 è chiusa totalmente; la Sp 6 Zenzalino dal km 12 è chiusa totalmente (ponte Idice; Budrio-Molinella). Il ponte sul torrente Idice lungo la Sp 29 (Medicina-San Antonio) è ancora chiuso totalmente al traffico.

LA MAPPA DELLE STRADE IN DIFFICOLTÀ NEL MODENESE

Limitazioni al transito anche su diverse strade provinciali di Modena, specialmente quelle di collina e montagna, dove si sono verificati fenomeni di accumulo di detriti sulla carreggiata o di cedimenti dell’asse viario. E la Provincia di Modena diffonde una mappa dei punti critici.

In particolare a Castelvetro, lungo la strada provinciale 17 in un tratto compreso tra il Castelvetro e Vignola è istituito un senso unico alternato a causa di alcuni dissesti, mentre sulla strada provinciale 3 “via Giardini” a Serramazzoni in località La Fontanina, è istituito un senso unico alternato dopo che si era verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi, rimossi nella serata di martedì 2 maggio.

Lungo la strada provinciale 33 a Frassineti si sono verificate fessurazioni dovute al cedimento della scarpata di valle ed è stato istituito un senso unico alternato, mentre sulla strada provinciale 486 a Casola di Montefiorino, il senso unico alternato è dovuto all’accumulo sulla sede stradale di materiale franato dalla scarpata di monte.

Sotto osservazione anche la strada provinciale 21 tra tra Ospitaletto e San Dalmazio per il crollo di una porzione di muro di monte e in località Rodiano per lo scivolamento della scarpata di valle, situazione che ha comportato la limitazione al transito a senso unico alternato.

Chiude anche un tratto del percorso Natura Tiepido compreso tra il sottopasso della strada provinciale 17 e l’accesso allo stesso Percorso da via Case Bruciate, in Comune di Castelnuovo Rangone, per questioni di sicurezza.

I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro, in queste ore, per monitorare la situazione di tutta la rete viaria e verificare la presenza di altre criticità. “Tutti i provvedimenti sono necessari per consentire ai tecnici della Provincia di Modena di effettuare le operazioni di pulizia stradale e ripristino delle condizioni di sicurezza della sede viaria e resteranno in vigore fino alla conclusione delle operazioni”, evidenzia l’amministrazione provinciale.

CHIUSA NEL RAVVENNATE LA STATALE 16 ADRIATICA

Le piene dei fiumi Lanone e Montone hanno portato Anas a chiudere al traffico la statale 16. I percorsi alternativi sono l’A14 dir fino a Bagnacavallo e poi la provinciale 8 fino alla rotonda di Alfonsine; oppure la provinciale 1 fino a Sant’Alberto e poi la 24-via Basilica fino a ricongiungersi alla statale 16. Saranno presenti in loco squadre di pronto intervento e Forze di polizia per reindirizzare il traffico. Situazione critica anche nel territorio del Comune di Bagnacavallo dove è stata enessa un’ordinanza di evacuazione dalle zone interessate dal rischio esondazione e in particolare Boncellino e Traversara. Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, possono recarsi al Palazzetto dello sport in largo De Gasperi dove è stato istituito il punto di accoglienza. Inoltre è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Villanova. A Faenza il Comune rende gratis per oggi la sosta nelle strisce blu così da fare fronte all’emergenza. I parcometri sono già disabilitati e si sta cercando di fare altrettanto con l’app Movs che permette di pagare i parcheggi in via telematica.