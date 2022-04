Tragedia nel teramano, ritrovato morto Caporal maggiore degli Alpini

ROMA – “È stato appena ritrovato il corpo senza vita di Danilo Lesti, 34 anni di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in servizio presso il 5 Reggimento Alpini di Vipiteno, in provincia di Bolzano. Il corpo del Caporal maggiore scelto degli Alpini è stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese su un terreno impervio e scosceso, sotto una parete di circa 500 metri”, si legge nella nota diffusa dal Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese.



“Danilo Lesti era in vacanza in Abruzzo e venerdì, approfittando della bella giornata- si legge ancora- ha deciso di andare sul Monte Piselli, per un’arrampicata e, secondo i racconti di alcuni amici, stava cercando di costruire una nuova via ferrata. Ma qualcosa è andato storto e, per cause da accertare, l’uomo, esperto di arrampicate, è scivolato giù lungo l’impervia parete e il suo corpo si è fermato in questo tratto di terreno, sotto il Monte Piselli”.



“All’operazione di ricerca sono a lavoro da ieri squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzesi e marchigiane, la

Guardia di Finanza, il Nono Reggimento Alpini di L’Aquila, i Vigili del Fuoco di Teramo e stamattina è arrivato dall’Umbria il Centro mobile di Coordinamento Cnsas. Tanto l’impegno dei soccorritori che si stringono con cordoglio al dolore dei familiari del giovane Alpino“, conclude la nota.