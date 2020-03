ROMA – Serata ricca di appuntamenti. Su Rai 1 in onda in via straordinaria di martedì Don Matteo 12, mentre su Canale 5 si prospetta una ‘serata bollente’ con il film ‘50 sfumature di nero‘. Per chi ha voglia di risate da non perdere su Rai Movie (alle 21.10) la commedia di Francesca Archibugi ‘Gli Sdraiati‘, con Claudio Bisio.

Rai 1

Don Matteo 12 | 20.25

Nuovo appuntamento con la serie tv con protagonista Terence Hill.

Rai 2 Pechino Express | 21.20 Le coppie di concorrenti rimaste in gara, guidate da Costantino Della Gherardesca, sono impegnate nell’ultima tappa sulle strade della Thailandia.