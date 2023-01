Attaccata e ferita dal suo cane, si barrica in casa dei vicini

BOLOGNA- Dopo essere stata attaccata dal suo cane, una cinquantenne bolognese si è barricata nella casa dei vicini, che, assieme alla donna, sono stati salvati dai carabinieri. E’ accaduto ieri mattina a Vergato, un comune dell’Appennino bolognese. L’animale, un pastore tedesco di sei anni adottato pochi mesi fa dopo la morte del suo precedente padrone, si è rivoltato contro la nuova proprietaria al termine di una passeggiata nel bosco.

L’AGGRESSIONE E LA FUGA

Strada facendo, il cane si era imbattuto nella carcassa di un animale selvatico e incuriosito aveva iniziato ad assaggiare i resti di carne. La 50enne, preoccupata, ha tentato di allontanarlo, scatenando la reazione violenta del pastore tedesco. Spaventata e ferita, è fuggita e ha chiesto aiuto ai suoi vicini di casa che si sono barricati con lei nella loro abitazione in attesa dell’arrivo dei militari della Compagnia di Vergato.

IL CANE SOTTO OSSERVAZIONE

Al loro arrivo i carabinieri di fronte alla porta della casa hanno trovato il cane che, tranquillo e non aggressivo, è stato avvicinato e messo al guinzaglio. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare la donna, pallida e in evidente stato di agitazione a causa di una serie di ferite sanguinanti provocate dall’animale. Il cane è stato trasportato in una clinica veterinaria di Calderara di Reno, dove sarà sottoposto a un periodo di osservazione, come da protocollo operativo per la profilassi antirabbica post esposizione.

