Raddoppiano i concerti nei teatri di Achille Lauro

ROMA – A distanza di sole 24 ore dall’annuncio degli a teatro Achille Lauro Unplugged, i live del rapper raddoppiano. In calendario ora: il 22 e il 26 gennaio (nuova data) all’Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia e il 24 e il 25 gennaio (nuova data) al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

L’artista porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo “Che sarà” (Elektra Records / Warner Music Italy), una ballad intima che segna il ritorno di Achille Lauro in una nuova veste essenziale e introspettiva come si evince nel videoclip fuori su youtube girato per intero nella città eterna tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico.

I BIGLIETTI

I biglietti delle due nuove date di Roma e Milano saranno disponibili dalle ore 16 di oggi su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.

