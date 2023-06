Tg Hi-Tech, edizione del 2 giugno 2023

UE. A BRUXELLES PRIMO VERTICE ANNUALE RETE POLI EUROPEI INNOVAZIONE DIGITALE



A Bruxelles, la Commissione ha organizzato il primo vertice annuale della rete dei poli europei dell’innovazione digitale, sportelli unici creati per aiutare le imprese e le organizzazioni del settore pubblico a rispondere alle sfide digitali e diventare più competitive fornendo competenze tecniche, formazione professionale e consulenza sui finanziamenti e sul modo in cui le imprese possono usare le tecnologie digitali per affrontare le questioni ambientali. Con l’obiettivo di portare entro il 2030 oltre il 90% delle pmi a un livello base di intensità digitale. Sono oltre 150 i poli europei in tutta Europa e beneficiano di un cofinanziamento di 314 milioni di euro a titolo del programma Europa digitale.

IA. AL CINI DI PISA ARRIVA ‘DARIO’, IL CENTRALINISTA DI REGIONE LOMBARDIA



A Ital-IA 2023, il Convegno Nazionale CINI sull’Intelligenza Artificiale in corso a Pisa, è stato presentato ‘Dario’, l’assistente digitale al servizio della pubblica amministrazione lombarda, realizzato da ARIA, in partnership con Arthur D Little. Si tratta di uno strumento innovativo, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni, interrogabile tramite chat o chiamata telefonica dai cittadini e capace di simulare una conversazione umana. ‘Dario’ infatti riesce con successo a interagire con gli utenti, reperire informazioni e rispondere in modo naturale e colloquiale. Lo scorso anno il sistema ha infatti gestito 121.000 interazioni, di ui circa il 90% via chat e il restante 10% via chiamate telefoniche, con un risultato assai sorprendente: soltanto nel34% dei casi le chiamate sono state concluse con l’interazione tra l’utente e l’operatore umano.

SPAZIO. TEODORO VALENTE NOMINATO NUOVO PRESIDENTE ASI



Il Comitato per le Politiche Aerospaziali (COMINT), riunito a Palazzo Chigi, ha approvatola nomina di Teodoro Valente come nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Valente, che subentra a Giorgio Saccoccia, è direttore dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR, vanta una pluriennale esperienza come professore ordinario dell’Università La Sapienza di Roma ed ha prestato servizio anche presso la Direzione Ricerca e sviluppo della Commissione UE. Sulla nomina il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso la sua soddisfazione.

DRONI E COSMO-SKYMED PER PROTEGGERE IL COLOSSEO



La custodia del Colosseo e del suo Parco archeologico affidata a satelliti e droni. È stato presentato il System for the Protection and Education of Archaeological Heritage (SyPEAH), una web app predisposta per la salvaguardia del Parco Archeologico del Colosseo sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Il sistema si basa su tecnologie come il telerilevamento, l’utilizzo di dati satellitari e i droni e incrocia una moltitudine di dati con l’obiettivo di perfezionare un metodo per la conservazione del patrimonio, anche in collegamento con i cambiamenti climatici. Il monitoraggio satellitare, mediante le acquisizioni programmate dalla missione Asi-Ministero della Difesa Cosmo-SkyMed, consentirà infatti di predisporre i cronoprogrammi degli interventi necessari per garantire una gestione sostenibile dell’area.