Video| Napoli, Manfredi: “Chiusure dei varchi modulate sulle esigenze, festeggiamo con saggezza”

NAPOLI – “I varchi verranno preparati prima e verranno chiusi alle 21. Se poi mercoledì non ci sarà il risultato atteso verranno subito riaperti. La stessa operazione verrà fatta giovedì. Il tutto con una modulazione sia dell’apertura che della chiusura in funzione delle esigenze. Abbiamo previsto che la chiusura dei varchi sia fino alle 2, ma se la città sarà piena di persone il Ccs deciderà di prolungare la chiusura dei varchi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in conferenza stampa dopo una riunione in Prefettura sulla festa scudetto.



“Se la squadra arriva in aeroporto venerdì – ha aggiunto – andrà direttamente a Castel Volturno senza interagire con la città anche perché Capodichino deve funzionare normalmente. Dobbiamo festeggiare con saggezza”.

