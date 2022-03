Masha e Orso come Dostoevskij: il popolo sui social contro la censura ai russi

ROMA – Dostoevskij è stato salvato ma ora il popolo del web teme per Masha e Orso, il cartoon di successo made in Russia con protagonista un bimba irrequieta, dall’energia inesauribile, e il suo grande amico peloso.

Questa mattina la notizia dell’annullamento del corso su Dostoevskij che il traduttore e scrittore Paolo Nori avrebbe dovuto tenere all’Università Bicocca di Milano ha montato un’enorme onda di indignazione, sul web e non solo. Nel mondo della politica sono piovute critiche da diversi schieramenti e l’annuncio, da parte Matteo Renzi e Nicola Fratoianni, di un’interrogazione parlamentare sull’accaduto.

Quindi il dietrofront dell’Ateneo che ha deciso di ripristinare le lezioni, sospese per “evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto momento di forte tensione”.

La preoccupazione del popolo social si è quindi spostata (ironicamente?) dai libri di letteratura al piccolo schermo. Qualcuno su Twitter ha paventato la possibile cancellazione dell’amato cartoon, e in breve Masha e Orso è diventato trending topic, tra ironici commenti e cinguettii di ignari internauti che pensano davvero che il fatto sia accaduto. “Sentite: Masha e Orso non lo eliminate perché se no faccio io cominciare la terza guerra mondiale”, scrive un utente. “Se dovessero censurare Masha e Orso i miei figli mi cacceranno da casa”, scrive un secondo.

A tranquillizzare gli animi un terzo commento: “No raga NESSUNO vuole togliere Masha e Orso. Avete completamente travisato UNA BATTUTA fatta come paragone per la cancellazione del corso su Dostoevskij. Siete la rappresentazione di come una fake news possa essere gonfiata. #mashaeorso#UkraineRussiaWar#RussianUkrainianWar“.

