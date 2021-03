Aspettando il World Obesity Day: la app per persone con obesità

ROMA – Una app dedicata ai pazienti affetti da obesità: si chiama BEOK!. Viene presentata oggi alle 11 in un webinar che potete seguire su questa pagina.

GLI INTERVENTI

Prof. Luca Busetto

Professore Associato di Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Padova; Centro per lo Studio e il Trattamento Integrato dell’Obesità, Azienda Ospedaliera di Padova. Chairman della Obesity Management Task Force, European Association for the Study of Obesity.

Il World Obesity Day , l’obesità come patologia, l’impatto sociale, obesità e COVID.



Prof. Diego Foschi

Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Ospedale San Giuseppe IRCCS MultiMedica Università degli Studi di Milano



La contestualizzazione dei numeri in Italia, obesità e chirurgia bariatrica



Dott.ssa Maria Chiara Fontanella

Amministratore Delegato DueCi Promotion

La finalità dell’app, come funziona, i contenuti. Estratti dei video.



Dott. Emanuele Abate

Business director Surgical Innovations Medtronic Italia



Il supporto di Medtronic nella sensibilizzazione sull’obesità

Modera Walter Gatti, giornalista direttore editoriale IHPB

Sarà possibile porre domande richiedendo il link MEET a: relazioni.esterne@dire.it