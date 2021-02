Traffico di droga, blitz e sequestri da Rovigo a Lecce

ROMA – La Polizia di Stato è impegnata dalle prime ore dell’alba in tre distinte operazioni, volte a sgominare, pericolose associazioni criminali, specializzate nel traffico, anche transnazionale, di sostanze stupefacenti. Sono in corso di esecuzione circa 40 misure cautelari, su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Tre le Questure interessate: Lecce, Roma e Rovigo, coordinate dalla Direzione Centrale Anticrimine e con la collaborazione della Direzione Investigativa Antimafia.

La base di stoccaggio, di ingenti quantitativi di droga, per lo più proveniente dal sud-America, è stata individuata nella capitale olandese; in alcuni casi la sostanza, veniva trasportata attraverso ovuli contraddistinti da una sigla, a sottolinearne l’appartenenza a una partita più vasta e cospicua. Sequestrati beni per un valore di 4 milioni di euro. Un ulteriore sequestro, dal valore di un milione di euro, tra proprietà immobiliari, gioielli, orologi di pregio e denaro in contante, è stato eseguito dai poliziotti della Questura di Rimini. Impegnate centinaia di unità specializzate della Polizia di Stato. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della mattinata.