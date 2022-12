Auto contro albero, due ventenni morte in un incidente ad Anzio

ANZIO – Due ventenni sono morte in un tragico incidente avvenuto nella notte in via della Pineta ad Anzio, a pochi chilometri da Roma. Un’auto è finita contro un albero e per le due ragazze non c’è stato niente da fare, sono decedute sul colpo. Per estrarre i corpi dalla lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e gli operatori del 118.

