MILANO – Torna a crescere il numero delle vittime per Covid. Sono 103 le vittime nella giornata di oggi mentre i nuovi casi sono 15.085 su 573.775 tamponi, con un tasso di positività del 2,6%, in aumento all’1,8% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 686, tre in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite con 62 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.248, 21 in più rispetto a ieri.