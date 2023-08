Pnrr, Schlein: “Il Governo c’ha messo 10 mesi per cancellare 16 miliardi di progetti”

ROMA – “Il Parlamento è stato esautorato, non basta una comunicazione d’ufficio come quella di oggi ma come previsto una discussione e un voto preventivo delle Camera. Ci avete messo 10 mesi cancellare 16 miliardi di progetti”. Così la segretaria Pd Elly Schlein, alla Camera nelle dichiarazioni di voto dopo l’informativa del ministro Fitto sul Pnrr.

SCHLEIN: GOVERNO NEGAZIONISTA, TAGLIA RISORSE CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO

“Il governo, con tempismo, cancella 16 miliardi di euro del Piano per fronteggiare il dissesto idrogeologico. Il negazionismo climatico fa evidentemente parte della vostra cultura. Ci sono due diverse Meloni. Una che parla di un piano contro dissesto idrogeologico e un’altra che taglia la risorse. Chi volete prendere in giro?”.

SCHLEIN: NOI ALLA STANGA, GOVERNO ASCOLTI CON UMILTÀ PER LAVORO INSIEME

“Vogliamo metterci alla stanga come dice il presidente Mattarella, a voi il compito di mettervi in ascolto con umiltà. Lavoriamo insieme ed evitiamo i tagli per non perdere questa occasione davvero storica”.

SCHLEIN: GOVERNO CONTRO COMUNI, CENTRALIZZA VERSO PRIVATI

“Cosa avete contro i comuni? Tagliate loro le risorse, smantellate l’accoglienza diffusa, assalite i servizi sociali fortemente depotenziati a fronte di famiglie scaricate con un sms” sul reddito di cittadinanza. “C’è foga di centralizzazione verso i privati”.

SCHLEIN: MELONI NELLA STORIA, CON SMS HA RESO POVERI PIÙ POVERI

“Forse la Meloni vuole passare alla storia come la prima premier della storia che ha reso i poveri più poveri con un sms”.