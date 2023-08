Temptation Island 11, ieri l’ultima puntata. Nuovi amori per Perla e Mirko

ROMA – Tra conferme e colpi di scena, ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island 11. Tra le coppie più attenzionate della serata quella di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che non hanno superato la prova del reality. A un mese dal falò di confronto con Filippo Bisciglia, i due ragazzi ha raccontato della loro nuova vita da separati. Mirko ora, è felice tra braccia della ex tentatrice Greta Rossetti mentre Perla ha intrapreso la relazione con il tentatore Igor.

Finita la puntata, Mirko e Greta hanno potuto finalmente annunciare attraverso i social la loro relazione. Per rendere speciale la loro unione i due si sono fatti anche un tatuaggio di coppia che riporta la scritta “I tuoi occhi la mia cura”. Lei in una storia ha ringraziato i fan per il caloroso affetto ricevuto: “Grazie a tutti per i meravigliosi messaggi, siete speciali”