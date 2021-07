Minori, associazione Finalmente liberi: “Prassi di ascolto non virtuose”

ROMA – “Uno dei temi su cui bisogna migliorare con gli interventi legislativi in cantiere è quello dell’ascolto del minore in Tribunale”. Lo sottolinea Cristina Franceschini, presidente dell’associazione “Finalmente liberi”, in audizione in commissione Giustizia della Camera in merito alle proposte di legge sulle modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.



L’avvocata osserva che si parla di “prassi virtuose che tanto virtuose non sono”, portando come esempio casi in cui durante l’ascolto del minore “gli avvocati sono stati invitati a uscire”.



Inoltre, osserva la presidente, “ci sono Tribunali che hanno inaugurato splendide stanze di ascolto, ma il bambino viene ascoltato nella stanza del Giudice senza alcuna possibilità di accedere a delle videoregistrazioni. E quando cerchiamo di avere informazioni nelle registrazioni non sono riportate le domande che sono state poste, ma solo le risposte”, conclude.