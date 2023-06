Meteo 2 giugno, tra sole e temporali: le previsioni

ROMA – Italiani pronti a partire per il ponte del 2 giugno, ma con l’ombrello in valigia. L’ottava perturbazione del mese di maggio, infatti, porterà ancora temporali nelle ore pomeridiane in molte regioni, bloccando la colonnina di mercurio che si assesterà su temperature gradevoli, ma che non supereranno i 30 gradi.

2 GIUGNO, ALLERTA GIALLA IN EMILIA-ROMAGNA

Per domani allerta gialla in tutta l’Emilia-Romagna, dove “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali pomeridiani forti, più probabili sul settore centro-occidentale della regione e sugli Appennini, con possibili effetti e danni associati. Permane la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane nelle aree della collina bolognese e romagnola”.

PREVISIONI METEO 2 GIUGNO: CHE TEMPO FARÀ

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini e in locale sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata ancora delle piogge residue sparse, migliora nella notte.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in rapido sviluppo su settori appenninici e in sconfinamento sul versante tirrenico, fino alle coste sul Lazio. In serata tempo in miglioramento con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sui settori appenninici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi acquazzoni e locali temporali lungo l’Appennino con sconfinamenti sulle regioni tirreniche e nelle zone interne delle Isole Maggiori, asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità e schiarite.