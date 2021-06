Covid, in Valle d’Aosta ancora test gratuiti per visite sicure ai parenti

AOSTA – Via libera dal Governo regionale della Valle d’Aosta all’erogazione sino al termine dello stato di emergenza sanitaria, di test anti-Covid gratuiti, intesi come test antigenici rapidi o molecolari. Lo si è deciso ieri e oggi l’assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa del provvedimento spiegando che “le prestazioni sono previste per un numero massimo di 100 al giorno, rivolte a residenti e non residenti in Valle d’Aosta, a cui è richiesto una certificazione verde Covid-19, e anche oltre il limite di 100 al giorno, ai cittadini che hanno necessità di recarsi in visita ai propri familiari ospiti presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia convenzionate che private”.



L’effettuazione dei test, secondo modalità che verranno definite e comunicate dall’Azienda Usl della Valle d’Aosta, “è utile al fine di monitorare la situazione epidemiologica, perché solo attraverso l’intercettazione dei positivi, soprattutto degli asintomatici, si limita la circolazione del virus“. Questa iniziativa, viene spiegato ancora, “intende inoltre garantire il numero minimo di tamponi richiesti a ciascuna regione dal sistema di attribuzione dello scenario di rischio”.