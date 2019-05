Comunali 2019, prime proiezioni: centrosinistra tiene Firenze, Bergamo e Bari

ROMA – Sono cominciati alle 14 gli scrutini per le elezioni comunali. Fari puntati su Firenze e Bari, i comuni al voto più grandi, ma sono numerose le città che rinnoveranno il proprio sindaco in tutta Italia.



A FIRENZE, BARI E BERGAMO CENTROSINISTRA AVANTI

Stando alle prime proiezioni, il centrosinistra tiene Firenze, Bari e Bergamo.

Nel capoluogo toscano, le proiezioni Opinio per Rai (8% del campione) danno in vantaggio il sindaco uscente Dario Nardella (CSX) 52,2%, seguito dallo sfidante Bocci (CDX) al 31,3%. Sorpresa per Antonella Bundu, candidata unitaria della Sinistra, che, con il 6,3%, avrebbe superato il candidato pentastellato De Blasi 5,2%.

Secondo il decision Desk Quorum/YouTrend Giorgio Gori si riconferma Sindaco di Bergamo, battendo, al primo turno, lo sfidante di centrodestra Giacomo Stucchi. Negli ultimi 24 anni mai era accaduto che un incumbent venisse riconfermato nella città lombarda, che aveva visto alternarsi, da ben 25 anni, amministrazioni di centrodestra ad amministrazioni di centrosinistra.

Anche a Bari, il Sindaco uscente Decaro sconfigge al primo turno lo sfidante Pasquale Di Rella e si assicura un altro mandato.

IL CENTRODESTRA CONFERMA PAVIA E PERUGIA

A Pavia Fabrizio Fracassi (centrodestra), ottiene la vittoria al primo turno contro la sfidante Ilaria Cristiani (Centrosinistra), divenendo il nuovo Sindaco.

Lo stesso avviene a Perugia, con Andrea Romizi (centrodestra) che si riconferma Sindaco, vincendo al primo turno.

IL M5S PERDE LIVORNO, BALLOTTAGGIO TRA CDX E CSX

Il Movimento 5 Stelle perde la città di Livorno. Dopo la candidatura alle europee del sindaco uscente Filippo Nogarin, la proiezione Opinio per Rai (sul 14% del campione) prevede un ballottaggio tra Salvetti (CSX) 29,8% e Romiti (CDX) 29,7%. Anche qui, come a Firenze, il candidato della Sinistra Bruciati (SX) 14,8% supera quello del M5S Sorgente al 12,8%.