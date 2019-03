Tg Lazio, edizione del 27 marzo 2019

LA METRO D SI FARÀ: DAL COMUNE PRIMI PASSI PER NUOVO VIA LIBERA

L’iter burocratico per realizzare la linea D, la quarta metropolitana di Roma, è ripartito. La commissione Mobilità del Comune di Roma ha annunciato una delibera per riavviare l’iter e chiudere la vecchia procedura, inserendo anche una nuova valutazione economico-finanziario. La linea D dovrebbe attraversare Roma da nord, con capolinea ad Ugo Ojetti, fino a sud arrivando all’Eur.

OMICIDIO VANNINI, ALTRI FAMILIARI CIONTOLI IN CASSAZIONE

La famiglia Ciontoli farà ricorso in Cassazione per il processo sulla morte di Marco Vannini, ucciso a 20 anni il 18 maggio 2015. Alla suprema Corte non si rivolgerà Antonio Ciontoli, condannato in secondo grado a 5 anni per aver esploso “colposamente” un colpo di pistola, ma gli altri familiari condannati a 3 anni: Martina, Federico e la moglie. Lo hanno fatto sapere i legali Andrea Miroli, Pietro Messina e Domenica Ciruzzi, parlando con la stampa sulle motivazioni della sentenza Corte d’Appello.

IN VILLA A TREVIGNANO TROVATI REPERTI ARCHEOLOGICI ETÀ ROMANA

Vasi, ciotole, anfore, oliere, ampolle e balsamari di origine etrusca e romana, perfettamente integri, risalenti al VII e III secolo a.C. Poi un capitello architettonico di età romana imperiale e una lastra funebre del XV secolo. Sono 13 in tutto, per un valore di 250.000 euro, i reperti archeologici recuperati dai Carabinieri in una villa di Trevignano. Denunciata una donna. Il materiale è stato affidato al Museo storico di Trevignano Romano.