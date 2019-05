Roma, bus in fiamme in via Sistina

ROMA – Fiamme, alle 7.30 circa, a bordo di un bus della linea 119, gestita da Atac, in via Sistina. Non ci sono stati feriti e la vettura avrebbe subito danni lievi. Sul posto sono intervenuti il gruppo Trevi della Polizia Locale e i Vigili del fuoco. Via Sistina è stata chiusa da via Crispi a piazza Trinità dei Monti.