“Uomini e Donne – La scelta”, “Scusate se esisto” e “Braveheart”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi d’attualità, reality e serie tv non mancheranno venerdì 22 febbraio in tv. Da non perdere su Rai 3 con “Scusate se esisto”. Per tutti i fan di Maria De Filippi su Canale 5 sbarcano in prima serata i tronisti e i corteggiatori più amati di “Uomini e donne”, mentre su Rai 4 andrà in onda l’evergreen “Braveheart” (21.11) con Mel Gibson nei panni del condottiero William Wallace.

Rai 1

SanremoYoung Dentro o fuori | 21.25

Antonella Clerici in compagnia di un mito, John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, presenta l’avvincente teen talent dedicato alla musica: SanremoYoung. Ospite sul palco con i ragazzi in gara, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. Grinta, stile, determinazione ma soprattutto voglia di arrivare sono queste le caratteristiche dei giovani cantanti che SanremoYoung ancora una volta porterà sul palco del Teatro Ariston

Rai 2

N.C.I.S. | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitense. Earl Goddard, della Sicurezza Nazionale, organizza la simulazione di un attacco terroristico insieme ad Abby ed altri tre esperti, da attuare durante un concerto, ma qualcosa va storto.

Rai 3

Scusate se esisto | 21.20

Commedia con Raul Bova e Paola Cortellesi. Dopo aver studiato con successo ed aver lavorato a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso dove si imbatte in Francesco, l’affascinante proprietario del locale per cui si prende una bella cotta.

Rete 4

Quarto Grado | 21.25

Programma di approfondimento su casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

Uomini e Donne – La scelta | 21.20

I tronisti e i corteggiatori più amati del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. La scelta di chi potrebbe essere il compagno o la compagna della vita, una villa bellissima ed una festa in un castello da favola. Ma ci sara’ il lieto fine?

Italia 1

Transporter: Extreme | 21.25

Action-thriller, secondo episodio della trilogia con J. Statham. Frank Martin torna in azione per salvare la vita di un bambino.

La7

Propaganda Live | 21.15

Programma di approfondimento e satira politica condotto da Diego “Zoro” Bianchi.

Tv8

Italia’s Got Talent | 21.30

Torna il talent piu’ imprevedibile di sempre: Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano valutano straordinari talenti che si esibiscono in prove spettacolari e sorprendenti.

Nove

Fratelli di Crozza | 21.25

Programma di satira politica condotto dal comico Maurizio Crozza.

Real Time

Cake Star – Pasticcerie in sfida | 21.10

A caccia delle migliori pasticcerie d’Italia con Damiano Carrara e Katia Follesa.