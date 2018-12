Tg Lazio, edizione del 21 dicembre 2018

MAMMA SUICIDA NEL TEVERE, PROSEGUONO RICERCHE GEMELLE DISPERSE

Continuano senza sosta le ricerche di Sara e Benedetta, le gemelline di 4 mesi scomparse insieme alla madre, Pina Orlando, la 38enne suicida ieri all’alba a Roma dopo un salto da Ponte Testaccio. Anche questa mattina la Polizia fluviale e i vigili del fuoco hanno setacciato le acque del Tevere e le zone limitrofe agli argini, ma con il passare delle ore il raggio delle ricerche si e’ allargato: dalla zona di Ponte Marconi fino al tratto che conduce verso Fiumicino.

RAGGI PRESENTA MAPPA INTERATTIVA SUI CANTIERI STRADALI DI ROMA

Una mappa interattiva che contiene le informazioni in tempo reale sui cantieri stradali della grande viabilita’ di Roma. E’ il progetto presentato questa mattina in Campidoglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. La mappa al momento contiene 169 cantieri per la prima volta visibili e accessibili. “Per noi questa e’ una piccola rivoluzione in tema di trasparenza- ha commentato Raggi- In questo modo consentiamo ai cittadini di controllare tutti gli atti che riguardano le gare sulla manutenzione. Ci auguriamo che anche i Municipi facciano lo stesso”.

RAGGI SVELA PRESEPE SOTTO PORTICATO PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha svelato stamani il tradizionale presepe sotto il porticato di piazza del Campidoglio donato da Roma Capitale, insieme a monsignor Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma Centro e segretario generale del Vicariato capitolino, che ha dato la benedizione alla nativita’.

A fare da sfondo alla cerimonia la banda musicale della Polizia locale di Roma Capitale che ha suonato le tradizionali melodie natalizie, con una folta schiera di turisti e curiosi ad assistere alla scena.

A UMBERTO I FESTA PER ‘ASSALTO’ BABBI NATALE DEI NOCS POLIZIA

Mattinata di festa per i bambini ricoverati nella Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, che hanno ricevuto la visita di una decina di Babbi Natale molto speciali. Nelle vesti rosse, con barba bianca e cappuccio, alcuni uomini del Nocs della Polizia di Stato sono letteralmente ‘piombati’ tra i piccoli pazienti di pediatria dopo una discesa in corda dal tetto della clinica. Una volta a terra gli uomini del Corpo speciale hanno distribuito giocattoli per la felicita’ dei piccoli pazienti.