Sociale, si conclude la decima edizione del trekking a cavallo dei Padri Trinitari - DIRE.it

Questa decima edizione, che cadeva nel 50esimo anniversario della presenza dei padri Trinitari sul territorio, era stato dedicato alla dea Nike, la dea della vittoria ad indicare il “traguardo a cui tende ogni nostro ragazzo- ha dichiarato padre Luigi Buccarello, ministro provinciale dei Padri Trinitari- nella battaglia che sostiene quotidianamente per vincere gli ostacoli che ne limitano la piena integrazione nel tessuto sociale”. Alla fine di questo viaggio non c’è alcun dubbio che questi ragazzi ne siano usciti vincitori, ma la battaglia non è ancora finita.