Bologna, cadono calcinacci dall’autostrada A14: chiusa strada a Borgo Panigale

ROMA – Cadono calcinacci dall’autostrada A14. Per questo è stata chiusa questa mattina via Bencivenni, alla periferia di Bologna. La strada, come spiega un tweet della municipale, è chiusa da via della Fornace fino alla rotonda di via Bencivenni “per caduta calcinacci dal ponte dell’autostrada”. I calcinacci sarebbero dunque caduti all’altezza del sottopasso che attraversa il braccio dell’autostrada adriatica che va verso l’innesto con la A1. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco.