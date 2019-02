VIDEO | Croce Rossa: “Boom di aggressioni al personale sanitario”. Parte monitoraggio

“L’Europa affronta un’epoca di sfide e incertezze, che spesso sfociano in comportamenti che minano i valori del vivere civile” ha detto Beatrice Covassi, rappresentante della Commissione europea in Italia. Il tema per Covassi “è quanto mai europeo, e noi siamo qui per evidenziare l’importanza di non restare passivi. I valori del soccorso umanitario – ha concluso – non solo sono solo garantiti dal diritto internazionale ma sono alla base del dna europeo”. Secondo Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuto in videoconferenza, “si tende a credere che il personale sanitario colpito sia quello nei teatri di conflitto. In realtà avviene tutti i giorni nei nostri ospedali: violenze fisiche, ma anche e soprattutto psicologiche. Pensiamo a pressioni, minacce e ricatti da parte della criminalità organizzata“.

Un tema che sta “particolarmente a cuore” al ministero della Salute, come ha assicurato il ministro Giulia Grillo, che ha ricordato che un disegno di legge per la protezione del personale sanitario è all’esame della commissione parlamentare competente. Il convegno dei giorni scorsi poteva contare sull’alto patronato del presidente della Repubblica ed è sotto il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute, del Parlamento europeo, di Spazio Europa e della Commissione Europea.