Mozambico, l’italiano a Beira: “Subiamo gli effetti dei cambiamenti climatici”

A Beira, conferma il cooperante, c’è un blackout delle comunicazioni e dei trasporti: “Comunica solo chi ha i telefoni satellitari, mentre sappiamo che l’unica strada che porta in città è stata chiusa per la caduta di alcuni alberi. L’accesso resta difficoltoso”. Poi c’è il problema degli alloggi non sicuri: “la stragrande maggioranza vive in quartieri informali”. La municipalità, prosegue il Paolo Ghisu, “ha fatto molto per migliorare le infrastrutture cittadine. Questo disastro riporta tutto indietro”.

Poi c’è l’impatto del ciclone sulle zone rurali: “sappiamo che intere coltivazioni di mais, senape e ortaggi sono allagate. I raccolti distrutti”. Per questo già è arrivata l’assicurazione di alcune agenzie umanitarie di impegnarsi a inviare aiuti.

“E’ presto per parlare di crisi umanitaria- dice il responsabile Cam- tuttavia un simile evento è indubbiamente legato ai cambiamenti climatici. Da tempo gli esperti avvertono che in Mozambico – e non solo – eventi atmosferici stagionali si presenteranno con maggior forza e intensità”. Ad esempio, “gli scienziati avevano avvertito già lo scorso autunno che la stagione delle piogge – attualmente in corso – sarebbe stata ‘secca’”: vale a dire, lunghi periodi di siccità alternati a piogge molto abbondanti che danno origine alle alluvioni. Una cosa disastrosa per chi vive di agricoltura, ma anche per le zone urbane con infrastrutture deboli. “E teniamo presente- conclude il cooperante- che il Mozambico attraversa una crisi economica, con una forte inflazione. Le cose non sono affatto semplici”.