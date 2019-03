VIDEO | Diabete, ecco l’antidieta di Heinz Beck in sette menu

ROMA – L’antidieta per il diabete firmata dallo chef ‘tristellato’assieme a nutrizionisti e dietologi con: è parte del librovoluto da Mundipharma e sviluppato assieme a due dei maggiori diabetologi italiani, Gabriele Riccardi e Antonio Ceriello, che è stato presentato al ristorante La Pergola di Roma. Un volume di 140 pagine in formato quadrato che tra testi, immagini e ricette offre al lettore un quadro chiaro sulla malattia che colpisce nel mondo 425 milioni di adulti, ma è anche un viaggio tra stili di vita salutari, cibi sani e combinazioni di sapori. – ha detto il professor Riccardi- che è una patologia in crescita allarmante anche nelle fasce più giovani, al di sotto di 30 anni. Responsabile èche è cambiato negli ultimi 50 anni. Si va sempre più verso un ambiente ‘obesogeno’- ha spiegato Riccardi- oggi non diventare obeso è un sforzo, perché siamo sollecitati continuamente a consumare cibi ricchi di sali zucchero e grassi. Il risultato è che in Italia negli ultimi 15 anni c’è il 25 per cento di casi in più'”. L’idea alla base del progetto è di stimolare un cambiamento culturale, perché se un tempo avere il diabete significava sacrifici a tavola e restrizioni alimentariGli esperti solitamente consigliano di limitare gli eccessi, prediligere alimenti di origine vegetale e fare attività fisica. “Il diabete oggi si combatte e previene con uno stile di vita sano- ha dichiarato Riccardi- e: non punta a ciò che non si deve mangiare ma a ciò che si deve mangiare, come cereali e verdure ricche in antiossidanti, polifenoli e fibre. Si possono mangiare anche i dessert- ha concluso- ma non un dolci ricchi di grassi o zuccheri, bensì basati sulla frutta, specie quella di bosco, ricca di antocianine che contengono la glicemia”. “Questo è il futuro- ha detto lo chef Heinz Beck-Vuol dire che c’è una cosa che non possiamo fare, ma ce ne sono 1000 che se ne possono fare. Tutti i piatti sono fatti con tanto cuore e alcune sono pietanze che serviamo nel nostro ristorante ma in versione semplificata. Devono ispirare, non è fondamentale riprodurli a casa perfettamente, e vanno bene per chi ha il diabete e per chi è a rischio. Quando le ho create sono stato molto attento agli zuccheri, alle farine, all’equilibrio di proteine e carboidrati. Sono piatti stimolanti nei colori e nei sapori”.“Lo scopo di questo libro è evidenziare come una corretta dieta è il primo passo della terapia, e tale obiettivo si può perseguire senza penalizzare il palato e gli occhi- ha detto Christan Mazzi, direttore generale Mundipharma- Da qui l’idea di supportare un libro dove, dopo le raccomandazioni del diabetologo, uno chef stellato, Heinz Beck,“. Il libro è gia’ disponibiledella editrice Edimes al prezzo di 18 euro e