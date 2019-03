Tg Riabilitazione, edizione del 6 marzo 2019

LO VOI: RIABILITARE PAVIMENTO PELVICO SI PUO’

Allenare il pavimento pelvico nei casi di incontinenza e prolasso ano-rettale, a prescindere dalle cause che hanno originato il problema, si puo’. Sono diverse le tecniche in grado di scongiurare il trattamento chirurgico. A spiegarlo all’agenzia Dire e’ Roberto Lo Voi, ginecologo dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma.

GIORNATA EUROPEA LOGOPEDIA, AL CENTRO 270MILA CASI AUTISMO

“L’autismo colpisce in Italia circa 78mila persone, in prevalenza maschi, ma i casi riferibili ai disturbi dello spettro autistico sono 270mila. La sindrome manifesta sintomi ‘unici’, che impattano sulle capacità del linguaggio e sulle abilità sociali. In questo senso un ruolo ‘chiave’ è svolto dal logopedista che può educare il bambino all’integrazione sociorelazionale, favorendo il potenziamento di abiliTà più fragili quali la parola, la comprensione, la scrittura e la lettura”. Per questo motivo la Federazione Italiana dei Logopedisti dedica la Giornata Europea della Logopedia, prevista il 6 marzo, all’autismo. “Lo specialista – precisa- si avvale anche di una equipe multidisciplinare composta dal neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il fisioterapista, il terapista della neuropsicomotricita’ e il terapista occupazionale e il nutrizionista”.

GEMELLI: SINDROME DOWN ACCELERA INVECCHIAMENTO MUSCOLARE

Medici e ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell’Università Cattolica hanno scoperto che la muscolatura delle persone con sindrome di Down invecchia più velocemente. Lo studio potrebbe suggerire nuovi approcci preventivi e terapeutici per rallentare l’invecchiamento dei muscoli. Si pensa nell’immediato futuro a programmi personalizzati di attività fisica e nutrizione e a sempre nuove ricerche volte allo sviluppo di farmaci ‘anti-aging’ per i muscoli. La ricerca pubblicata sulla rivista ‘Experimental Gerontology’ raccomanda, sin da subito, di intraprendere la valutazione della massa e della forza muscolari nei giovani con sindrome di Down, al fine di mettere in atto interventi che hanno l’obiettivo di contrastare l’invecchiamento dei muscoli.

ISS: INCONTRO COMITATO RIABILITAZIONE CON ROBOT PER DISABILI

L’Istituto Superiore di Sanità ha avviato un primo incontro del Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza Nazionale di Consenso, promosso dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa e dalla Societa’ Italiana di Riabilitazione. L’evento è dedicato alla riabilitazione assistita da robot per le persone con patologie disabilitanti di origine neurologica, la cui celebrazione finale è prevista per la prima metà del 2020. La crescente diffusione di sistemi robotici e dispositivi elettromeccanici, nell’ambito della riabilitazione neurologica, ha evidenziato la necessità di realizzare attraverso il Comitato un quadro condiviso di riferimento per omogeneizzare criteri e metodologie nell’impiego clinico di queste tecnologie, sia in relazione ai contesti organizzativi in cui vengono erogati, sia nella valutazione degli esiti dei trattamenti.