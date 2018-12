Tg Lazio, edizione del 5 dicembre 2018

RIETI. ESPLOSIONE IN UN DISTRIBUTORE DI GPL, 2 MORTI E 15 FERITI

È di due morti e 15 feriti il bilancio provvisorio di un’esplosione avvenuta intorno alle 14.30 in un distributore di carburante al km 39 della via Salaria, nel reatino. Tutto sarebbe nato dall’incendio di un’autocisterna che stava scaricando gpl nell’area di servizio. Poco dopo la tragedia: quando Vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti per domare le fiamme sono stati travolti da una violenta esplosione. Le vittime, secondo quanto riferito dai soccorritori, sono un pompiere e un civile. Feriti altri sette vigili del fuoco e alcuni operatori del 118, con ustioni al volto.

RIVOLUZIONE FS A TIBURTINA, NASCONO HOTEL E NUOVA SEDE

Un nuovo hotel da 12mila metri quadri, aree commerciali e due torri di 120 metri che ospiteranno il quartier generale dell’azienda. Sarà questo il nuovo volto delle aree limitrofe alla stazione Tiburtina di Roma, grazie al progetto presentato questa mattina da Ferrovie dello Stato: la trasformazione urbanistica è stata svelata dai vertici di Fs e Rfi, dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dagli assessori comunali all’Urbanistica e ai Trasporti, Luca Montuori e Linda Meleo. “L’area della Tiburtina diventerà il nuovo polo direzionale di Roma”, ha commentato la prima cittadina.

ALLA NUVOLA DELL’EUR PARTE ‘PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI’

Oltre 450 editori, 650 incontri con 1.200 ospiti protagonisti della letteratura e del gioRnalismo nazionale e internazionale, in uno uno spazio di 4.300 metri quadri espositivi. E’ partita oggi la 17esima edizione di ‘Piu’ Libri Piu’ Liberi’, la Fiera della Piccola e Media Editoria allestita fino a domenica nella Nuvola dell’Eur. A inaugurare la manifestazione erano presenti il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio e il sottosegretario con delega all’editoria, Vito Crimi. “Una nota molto positiva, oltre all’aumento del numero di editori italiani e stranieri, quest’anno sara’ la presenza di 13mila studenti delle scuole”, ha spiegato Silvia Barbagallo, curatrice dell’evento.

AL VIA ‘INVEST ROME AND LAZIO’, 35 AZIENDE INCONTRANO IL MONDO

Sono 35 le imprese del Lazio selezionate per incontrare potenziali investitori attraverso oltre 183 appuntamenti inseriti nel progetto pilota ‘Invest in Rome and Lazio platform’ realizzato da Unioncamere Lazio in collaborazione con la Camera di commercio di Roma e supportato dalla Regione Lazio attraverso Lazio Innova. L’obiettivo è attrarre investimenti, dall’Italia e dall’estero verso il sistema produttivo regionale. “Nel Lazio esiste un tessuto di aziende ad alto tasso tecnologico in grado di competere a livello internazionale”, ha spiegato Francesco Marcolini, ceo di Greenhill advisory, la società che ha coordinato l’iniziativa.

ROMA, GUARDIE GIURATE RUBAVANO DA MACCHINETTE ATAC: 11 ARRESTI

Dovevano occuparsi del prelievo, del trasporto e della vigilanza dei titoli di viaggio e del denaro contenuto nelle casse automatiche, nei parcometri e nelle biglietterie di proprietà dell’Atac. Invece le guardie giurate arrestate dalla Guardia di Finanza approfittavano del loro ruolo per ottenere un guadagno illecito fino a 500 euro a testa al giorno. In manette, nell’operazione denominata ‘Banda Bassotti’, sono finiti 11 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di peculato e simulazione di reato. Per altre due persone è scattato l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.