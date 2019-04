Giornata mondiale dell’autismo, gli eventi ‘blu’ in tutta Italia

ROMA – Un bambino ogni due classi potrebbe essere affetto da autismo, questi sono gli ultimi dati in arrivo dagli States. In Italia la stima più vicina alla realtà individua un minore ogni 75-80 nati con un disturbo dello spettro autistico, caratterizzato da una forte compromissione negli ambiti comunicativo e socio-relazionale. Sulla sindrome ormai converge l’attenzione di tutto il mondo scientifico e sociale, che si illumina di blu da dodici anni, ogni 2 aprile, per la giornata mondiale della consapevolezza.

Anche l’Italia gioca la sua parte: da Nord a Sud si dipingerà di blu con tavole rotonde, mostre d’arte, proiezioni e giornate di studio. “Un taglio per l’autismo” è la campagna nazionale lanciata dal testimonial Gianmarco Tamberi, “il miglior esponente del salto in alto italiano”, che propone a “tutti i cittadini di tagliarsi la barba a metà per rappresentare il disagio di coloro che stanno a metà tra la faccia pulita e la faccia sporcata dall’indifferenza altrui”.

Dal Sud, la Sicilia si è mobilitata per tutto il mese di marzo. Già da domenica 31, i pittori palermitani hanno popolato via Ruggero Settimo per dipingere il disturbo del neurosviluppo. Intanto a Mondello si è svolta la II edizione delle due ruote per l’Autismo, e martedì 2 aprile invece, a partire dalle 21 presso il Teatro Politeama “tanti ragazzi saliranno sul palco, sfidando l’autismo con coraggio, raccontando di obbiettivi raggiunti e da raggiungere”, hanno dichiarato gli organizzatori. Sempre il 2 aprile è in programma una manifestazione sportiva e il convegno ‘Insieme… per l’autismo’, che si svolgerà nell’Auditorium di Partanna dalle 15 alle 19. Prenderanno la parola Magda Di Renzo, responsabile del servizio terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma; Giovanni Corsello, past president della Società italiana di Pediatria (Sip); e l’onorevole Gucciardi Baldassare, già assessore alla Salute regione siciliana.

In Campania nel weekend ha preso il via l’iniziativa nazionale ‘Abbracciata collettiva’, che coinvolge tantissime città tra cui Roma, Milano e Torino. Organizzato da Tma (Terapia Multisistemica in Acqua), l’evento è una maratona natatoria di 30 ore in cui i metri percorsi rappresentano “il tentativo di avvicinarsi alle problematiche dei bambini con autismo”.

Lunedì 1 poi, la Asl Napoli 1 organizza presso il cinema ‘American Hall’, la proiezione de ‘La Città Adattabile’, docu-film che “mostra i momenti di vita dei ragazzi autistici” del Vomero e dell’Arenella. Sempre martedì 2 aprile c’è l’Open Day dei Nuclei Operativi Neuropsichiatria Infantile e, in piazza Dante, dalle 11 alle 13 saranno allestiti cinque stand di informazione e sensibilizzazione sul tema.

Tanti gli eventi su Roma e Lazio, a partire da Viterbo che nel weekend ha inaugurato la seconda edizione dell’ As Film Festival: “Il primo festival cinematografico al mondo, realizzato con la partecipazione attiva di persone che si riconoscono nella condizione autistica”.

Lunedì 1 aprile la cooperativa agricola sociale ‘Casa delle autonomie’ promuove, dalle 17.30, un evento sul tema “l’inclusione lavorativa e sociale di persone con autismo”. A Nettuno è il turno di un concorso pittorico-grafico. Presso il centro ippico SS Lazio Villa Glori invece, ‘L’emozione non ha voce’ onlus organizza diverse attività motorie, di giardinaggio, equitazione e incontri con i genitori a partire dalle 10. Colmissima la Giornata di studi del 6 aprile a Roma, dal titolo ‘Plasmare la complessità, autismo tra mente e corpo’. L’appuntamento, organizzato dall’IdO con l’Università la Sapienza di Roma e l’Osservatorio italiano studio e monitoraggio autismo (Oisma), si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 nell’Aula Gerin de La Sapienza.

Al Nord, Milano e provincia ospitano dal 24 marzo al 7 aprile la mostra ‘La fortuna del fortunale’ a Segrate, con pitture, sculture e fotografie ad opera di 10 ragazzi autistici. Venerdì 29 invece, è stato il turno di ‘Mai più soli! Per mano oltre il labirinto dell’autismo’, incontro che ha visto tra i partecipanti il sindaco di Milano, Beppe Sala e il cantante Elio. Il 2 si attende il convegno ‘Insieme per spiegare le ali’, organizzato dalla Regione Lombardia assieme al comitato Uniti per l’Autismo. Il 24 marzo si è svolta a Torino la partita di basket insieme alle famiglie di ragazzi autistici, organizzata da Lega Basket, Fiat Torino e Germani Basket Brescia, che con il PalaVela ha anticipato il Blue Day. L’evento ha voluto porre l’accento sull’importanza dell’attività sportiva per i bambini con disturbi del neurosviluppo.

Domenica 31 è andato in scena, a Settimio Torinese, lo spettacolo teatrale ‘Fratelli in fuga’, racconto dell’avventura notturna e del rapporto speciale che si sviluppa tra Lollo e suo fratello Michi, affetto dal disturbo dello spettro autistico. Il 2 aprile si svolgerà poi la presentazione del libro, della psicologa Alessandra Rubiolo, ‘Autismo che fare, il figlio inatteso’ presso l’aula magna della scuola Lessona a partire dalle 17. Come da ricorrenza, diversi i monumenti che cambiano colore nella notte del 1 aprile. Dal più grande al più piccolo, si colorano di blu palazzo Montecitorio a Roma come la palazzina della Caccia a Nichelino.