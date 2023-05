VIDEO | Rissa a Trastevere: piazza Trilussa si trasforma in un ring

ROMA – È soprannominato ‘Er Pantera’, un uomo di 55 anni senza fissa dimora molto conosciuto a Trastevere, quartiere della movida romana, per le sue esibizioni esuberanti e spesso grottesche. Un clochard che per strada ha costruito un personaggio su cui, evidentemente, egli stesso calca parecchio la mano, come confermano i 16mila follower su TikTok della pagina @erpanteraofficial. L’ultimo episodio risale a poche sere fa. ‘Er Pantera’, probabilmente in stato di ubriachezza, ha sfidato a pugni un uomo anche lui poco lucido a causa dell’alcol. Piazza Trilussa è così diventata un ring, i ragazzi assiepati lungo le scale che portano alla fontana dell’Acqua Paola spettatori divertiti. È intervenuta la polizia a sedare l’ennesima rissa di un quartiere sempre più teatro della violenza e che solo nel 2022 ha registrato 4 stupri. Lo stesso ‘Er Pantera’, a ottobre dello scorso anno, era stato vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di adolescenti.

