Serracchiani a Meloni: “Parità delle donne grazie a emancipazione e diritti”

ROMA – “Per la Meloni le donne di destra interpretano la parità come una sfida e non come una concessione. Come a intendere quest’ultimo invece, uso e costume delle donne di sinistra. Chissà quale permesso deve essere stato accordato a Nilde Iotti, Tina Anselmi, Ada Gobetti, Natalia Ginsburg e tante altre che hanno fatto la storia del nostro paese. Per garantire a tutte emancipazione, libertà, diritti”. Lo ha scritto su Facebook Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

