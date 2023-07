VIDEO | Pio e Amedeo ‘scherzano’ su Barbara D’Urso: “ci vediamo a sett… ah no”

ROMA – Non le hanno mandate a dire Pio e Amedeo, che nel corso del Festival ‘Marateale’ hanno sparato a zero su Barbara D’Urso, affermando esplicitamente “non ci vogliamo bene”. E in effetti ad ascoltare la loro intervista, si capisce subito che tra il duo comico e l’ex conduttrice di Pomeriggio 5, non scorre buon sangue. “Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’, abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara D’Urso e abbiamo detto vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi“. Questo l’esordio di Amedeo che ha rincarato la dose “Tanto con lei ci vediamo a sett… ah no”.

A nulla sono serviti i tentativi del collega Pio che ha cercato di smorzare i toni con frasi tipo “Barbara stiamo scherzando”, perché Amedeo lo ha smentito dicendo “non è vero” e ricordando che mercoledì “c’è il concorso dei vigili”, scatenando le risate del pubblico.

L’affondo a Barbara D’Urso è poi continuato: “Quando PierSilvio ha detto ‘no Barbara’ ma quanto è stato bello?”. Pio ha poi spiegato: “Noi misuriamo la grandezza di personaggi quando sanno mettersi in gioco, Maria De Filippi con noi si è messa in gioco find al primo giorno. E credo che la D’Urso sia una donna intelligente. Salutiamo Barbara”.

Pio e Amedeo continuano a prendere di mira Barbara D’Urso.

