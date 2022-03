Tg Politico Parlamentare, edizione del 31 marzo 2022

ITALIA GARANTE ANCHE PER LA RUSSIA

L’Italia è stata richiesta come garante del processo di pace sia dall’Ucraina che dalla Russia. Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa alla Stampa Estera, ripercorre la telefonata col presidente russo Vladimir Putin. Per il leader russo non ci sono ancora le condizioni per il cessate il fuoco e neppure per incontrare Zelensky, ma la trattativa a Istanbul fa registrare dei piccoli passi avanti. “Le posizioni delle due parti si sono un po’ avvicinate”, dice Draghi che si mantiene cauto perché c’è ancora molto scetticismo. Il presidente del consiglio spiega che le sanzioni funzionano. “Alla pace si arriva se l’Ucraina si difende, altrimenti non si arriva alla pace”, aggiunge.

VIA LIBERA AL DECRETO UCRAINA, CONTE ATTACCA IL PD

Via libera definitivo al decreto Ucraina da parte del Senato, con 214 voti a favore, 35 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento stanzia gli aiuti a Kiev, compresi armamenti e tecnologie militari. La maggioranza si ricompatta e i Cinque stelle cantano vittoria, per aver impedito l’aumento delle spese militari al 2% entro il 2024. Giuseppe Conte avverte anche gli alleati del Pd. “Non siamo la succursale di nessuno”, dice chiedendo “rispetto e dignità” per il suo partito.

COMUNALI E REFERENDUM, ELECTION DAY IL 12 GIUGNO

Election day il 12 giugno, col primo turno per le comunali e il referendum sulla giustizia. Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle amministrative. Nelle città sopra i 15 mila abitanti il ballottaggio sarà il 26 giugno. Saranno 24 i capoluoghi di provincia in cui si voterà, tra cui anche 4 capoluoghi di regione: Genova, L’Aquila, Palermo e Catanzaro. La Lega, principale partito promotore del referendum, esulta perche’ spera di superare il quorum. “È stata accolta la nostra proposta con un risparmio di 200 milioni”, dice Matteo Salvini.

INFLAZIONE. ISTAT: A MARZO 6,7%, MAI COSÌ DAL ’91

Continua a salire l’inflazione che accelera per il nono mese consecutivo. A marzo, l’Istat rileva un aumento dell’1,2% su base mensile e del 6,7% su base annua. Un livello che non si registrava da luglio del 1991. A sostenere questa crescita alle stelle dei prezzi sono sempre i beni energetici non regolamentati, che subiscono rialzi di quasi il 100% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le dinamiche inflazionistiche portano a una risalita dei prezzi anche del cosiddetto carrello della spesa. Secondo un rapporto di Legacoop, le più penalizzate dai rincari sono le famiglie a basso reddito.

CRESCE L’OCCUPAZIONE, CGIL: “RIPRESA FRAGILE“

A febbraio l’occupazione torna ad aumentare. Rispetto a gennaio si registra un aumento dello 0,4%, pari a 81 mila occupati in più. Lo segnala l’Istat. La disoccupazione scende all’8,5%. Per la Cgil si tratta di una ripresa “ancora debole e soprattutto precaria”. I numeri segnalano una uscita graduale dalla fase più difficile della pandemia ma sono i dipendenti a termine a trainare i dati con un aumento di 133mila, mentre gli occupati permanenti diminuiscono di 109 mila. Intanto stamattina i sindacati hanno incontrato l’ad di Stellantis Tavares. Fim, Fiom e Uilm apprezzano la disponibilità al confronto e l’impegno a “non chiudere ma a trasformare”.