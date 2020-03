Tg Lazio, edizione del 30 marzo 2020

CORONAVIRUS, NEL LAZIO ETÀ MEDIA POSITIVI E’ 58 ANNI

2.362 casi confermati di Covid-19 nel Lazio, il 39% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 42% è in isolamento domiciliare e il 5% è in terapia intensiva. I guariti sono l’8% e l’eta’ media di positivi è di 58 anni. Sono i dati diffusi oggi dalla Regione Lazio, secondo cui oltre il 70% dei casi è distribuito tra Roma e provincia. Intanto, secondo il bollettino medico giornaliero, sono 216 i pazienti ricoverati all’istituto Spallanzani, di questi 25 necessitano di supporto respiratorio.

CORONAVIRUS, 1.395 INFERMIERI LAZIO RISPONDONO A PROTEZIONE CIVILE

Milletrecentonovantacinque infermieri e 994 medici del Lazio hanno risposto al bando della Protezione civile, pensato in particolar modo per aiutare le regioni del paese maggiormente colpite dal Covid-19. Si tratta del primato nazionale tolte le aree di crisi, in entrambe le categorie. In tutta Italia alla chiamata hanno risposto oltre 6.800 medici e 9.448 infermieri. Secondo il vicepresidente regionale, Daniele Leodori, quello degli operatori del Lazio, “è un gesto di grande di generosita’, coraggio e senso civico che può essere d’esempio per l’intero paese e per l’Europa”.

CORONAVIRUS, OMCEO ROMA: “SU CAMPER NEROLA TAMPONI E TEST RAPIDI”

Il camper di Nerola è in fase di sperimentazione ma se dovesse funzionare verrebbe utilizzato per tutti i comuni del Lazio. Lo ha spiegato oggi il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, sostenendo che qualora l’incrocio dei dati tra test rapido e tampone – entrambi effettuati nella struttura mobile – dovesse funzionare, molti “problemi sarebbero risolti”. A dare indicazioni su dove il camper potrà recarsi una volta lasciata la zona rossa di Nerola, sarà lo Spallanzani: “Se ci sara’ necessita’- ha concluso Magi- arriveremo anche a Roma”.

ROMA, ASSALTO A BANCOMAT A MASSIMINA: LADRI USANO CARROATTREZZI

Assalto con un carrattrezzi nella notte alla Banca del Credito Cooperativo, in zona Massimina, a Roma. Un gruppo di ladri ha agganciato lo sportello Atm e, dopo averlo asportato, si è dato alla fuga con il mezzo e con un’auto nera. Si ipotizza che a compiere il furto siano state almeno quattro persone. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Aurelio. Sono adesso al vaglio le immagini delle telecamere di

videosorveglianza della zona.