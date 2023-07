Orrore a Monza: Sofia, uccisa a vent’anni dall’ex fidanzato

ROMA – Uccisa nel suo appartamento di Cologno Monzese dopo la serata in discoteca. Sofia Castelli, vent’anni, è morta ammazzata dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui, 23 anni. È stato proprio lui a confessare il femminicidio, recandosi al Comando della Polizia Locale di Cologno Monzese per costituirsi.

La giovane, studentessa di Sociologia all’Università Bicocca di Milano, è stata più volte accoltellata alla gola. Il femminicidio è avvenuto nell’appartamento in cui viveva con i genitori e il fratello, attualmente in vacanza fuori regione, al rientro da una serata in discoteca al The Beach di Milano. Una serata passata in compagnia di un’amica e dell’assassino.

Ancora visibili le stories su Instagram della giovane vittima: dopo i video girati nella discoteca, l’ultima pubblicazione è di stamattina alle 05.58. Una foto sfocata, dei palazzi all’alba. Colonna sonora ‘Califlower’ di Vegas Jones.