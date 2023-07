Monitor Italia, Fdi primo partito supera il 29%. Sale la fiducia in Giorgia Meloni

ROMA – Fratelli d’Italia riprende a salire facendo segnare un +0,4% arrivando al 29,02% dei consensi mentre per il Pd si registra un lieve calo del -0,2% portando i Dem a quota 20,0% dei consensi. Così secondo il sondaggio Dire-Tecnè su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica, estensione territoriale nazionale, interviste effettuate il 27 e 28 luglio 2023.

M5S pressoché stabile al 15,5% con un +0,1% sulla precedente rilevazione. Lieve calo per Forza Italia che perdendo un -0,2% si attesta al 10,9%. Invariata la Lega, non guadagna e non perde e resta all’8,7%. Mini-crescita per Azione che con un +0,1% tocca il 3,5%, idem per Alleanza Verdi Sinistra che sempre con un +0,1% è al 3,4%. Piccolo calo per Italia viva che perdendo un -0,1% è al 2,5%, stessa cosa per +Europa che lasciando sul terreno un -0,1% è però al 2,2%. Tutti gli altri sommati sono al 4,1% perdendo un -0,1%.

SALE LA FIDUCIA IN MELONI, È AL 53,4%

Sale il consenso per Fratelli d’Italia e sale la fiducia nella leader del partito e presidente del Consiglio Giorgia Meloni: con un +0,4% è al 53,4%. Lievissimo calo della quota di chi invece non ha fiducia in Meloni, con un -0,1% la quota è del 43,0%. Cala anche la porzione di chi ‘non sa’, con un -0,3% è a quota 3,6%.

DIRE-TECNÈ: SALE FIDUCIA NEL GOVERNO, È AL 47,5%