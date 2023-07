Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 luglio 2023

AMBIENTE, MATTARELLA: RISORSA PREZIOSA DA TUTELARE

L’ambiente e la natura sono una risorsa preziosa, da tutelare con rigore, attraverso un impegno costante nella cura del territorio e mirate azioni di prevenzione. Sergio Mattarella torno a parlare dell’ambiente, in un periodo in cui il paese soffre sempre di più i cambiamenti climatici. Il presidente della Repubblica ricorda i 40 anni della strage sulla collina di Curragghja, a Tempio Pausania in Sardegna, quando un rogo “di violenza e proporzioni inusitate” determinò la morte di 9 persone e il ferimento di altre 15. Il pensiero del Capo dello Stato va anche a quanti in quell’occasione persero la vita nell’estremo tentativo di impedire al fuoco di raggiungere il centro abitato.

FUNERALI DI PURGATORI, IL SALUTO DI PARENTI E AMICI

I funerali di Andrea Purgatori si sono svolti questa mattina a Roma a Piazza del Popolo nella Chiesa degli artisti. Oltre ai familiari, i tre figli, l’ex moglie e la compagna, c’erano tanti amici di Purgatori, protagonisti del giornalismo, dello spettacolo, della società civile, come Enrico Mentana, Massimo Giletti, Francesco Pannofino, Mogol. “Andrea ci ha insegnato che fare il giornalista significa saper scegliere da che parte stare, scegliere la verità con passione, rigore e senza paura”, ha detto Roberto Saviano. Alla cerimonia era presente anche l’editore de La7 Urbano Cairo: “Era un amico, una persona bella e disponibile”, ha sottolineato. “Credo che la sua più grande eredità sia l’aver insegnato a tanti giornalisti come sia importante non fermarsi davanti alle verità apparenti- ha spiegato Cairo- ma continuare a fare ricerca e approfondimento”.

CARO TURISMO, VACANZE PIÙ BREVI E COSTOSE

Le vacanze degli italiani saranno più brevi e più costose. Colpa dei rincari dei prezzi nel settore del trasporto aereo, degli alloggi e dei pacchetti vacanza. Se da un lato rimane stabile rispetto al 2022 il numero di cittadini che si concederà una villeggiatura nel periodo estivo, dall’altro la tendenza è quella di tagliare la spesa attraverso una riduzione dei giorni di vacanza. Infatti, spiega Assoutenti, la percentuale di italiani che quest’estate potrà permettersi solo un weekend o al massimo tre notti fuori casa passa dal 4% dello scorso anno al 18% del 2023. Si riduce fortemente anche la quota di chi trascorrerà fino a 7 notti fuori, dal 63% del 2022 al 56% di quest’anno. E il paradosso è che, nonostante si riducano i giorni di villeggiatura, la spesa sarà più alta: le vacanze estive 2023 costeranno agli italiani 1,2 miliardi di euro in più rispetto al 2022. La ministra Daniela Santanchè annuncia “risposte adeguate, il governo – dice- è al lavoro per combattere l’inflazione”.

FISCO, PREMI PER I CONTRIBUENTI VIRTUOSI

Rush finale per la delega fiscale attesa in aula al Senato la prossima settimana. La commissione Finanze di Palazzo Madama ha approvato un emendamento che rafforza i premi per i contribuenti virtuosi. La modifica prevede la riduzione dei tempi di rimborso dei crediti per i cittadini che presentano alti livelli di affidabilità fiscale. Inoltre, arriva per il contribuente la possibilità di pagare gli adempimenti tributari anche tramite addebito diretto sul conto della banca – il cosiddetto Rid – o con altri strumenti di pagamento elettronico. Secondo il vice ministro Maurizio Leo, la riforma del governo “non allarga le maglie del fisco, l’obiettivo- assicura- resta la lotta all’evasione”.