Morto sul lavoro operaio ad Avezzano: investito mentre lavorava sull’A25

ROMA – Lungo l’Autostrada A25 in direzione Pescara, tra lo Svincolo di Avezzano e quello di Magliano dei Marsi, in provincia dell’Aquila, un mezzo pesante è transitato in un’area di cantiere e ha investito un dipendente dell’impresa incaricata dei lavori, purtroppo deceduto. Lo rende noto Anas, che esprime il più sincero cordoglio ai familiari del giovane operaio. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del 118, dei Vigili del Fuoco, Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it