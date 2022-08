L’ultimo week-end di agosto sarà con il temporale

ROMA – Cambia la circolazione sull’Italia in questa ultima parte della settimana. Si instaurerà infatti un flusso occidentale via via più umido e instabile – affermano i meteorologi Meteo Expert – con effetti visibili soprattutto tra la fine della giornata ed il week-end quando anche la coda meridionale di una perturbazione in transito sull’Europa centrale lambirà le nostre regioni settentrionali (perturbazione n.6 del mese). Nei prossimi due giorni registreremo quindi un incremento dell’instabilità con un tempo più variabile: gli episodi temporaleschi, pur con andamento e distribuzione molto irregolare, coinvolgeranno, oltre che le Alpi e gli Appennini, anche la Val Padana, alcune zone costiere del Centro-Nord e, domenica, in forma isolata anche Campania, Puglia, Lucania e Sicilia. Pressione poi in aumento all’inizio della prossima settimana.

Nelle temperature, sempre estive, registreremo solo cali temporanei coincidenti con le fasi più piovose. Nelle prossime ore su quasi tutte le regioni cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Qualche residuo addensamento lungo il basso Tirreno e nuvolosità in aumento all’estremo Nordovest con tendenza ai primi rovesci nelle Alpi piemontesi. In giornata formazione di nubi cumuliformi in aumento attorno ai rilievi, con lo sviluppo di rovesci o temporali isolati nel settore alpino e prealpino, lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne della Sicilia. Temporali isolati saranno possibili anche sulla pianura piemontese.

Nel resto del Paese tempo in prevalenza ancora soleggiato. In serata qualche rovescio o temporale sull’alta Lombardia. Temperature massime senza grandi variazioni. Clima caldo, con valori per lo più compresi tra 28 e 33 gradi. Venti ancora fino a moderati di Maestrale nel basso Adriatico, per lo più deboli altrove, ma con raffiche nelle aree temporalesche. Mari: mosso il basso Adriatico, generalmente calmi o poco mossi gli altri.

LE PREVISIONI METEO PER SABATO 27 AGOSTO

Sulle isole e al Sud tempo prevalentemente soleggiato; parzialmente soleggiato sulle regioni settentrionali. Al mattino possibili rovesci o temporali in Lombardia e nelle Prealpi Venete. Nel pomeriggio temporali isolati in Emilia, in Piemonte e sulle regioni nord orientali, più probabili sui rilievi; temporali sparsi nelle zone interne del Centro in locale propagazione fino alla costa adriatica, fenomeni isolati nelle zone interne e montuose del Sud e sulla Sardegna nordorientale. Temperature in contenuto calo nei valori massimi sulle regioni centro settentrionali. Venti per lo più deboli; locali rinforzi nelle aree temporalesche. Mari: generalmente calmi o poco mossi.

LE PREVISIONI METEO PER DOMENICA 28 AGOSTO

Condizioni di variabilità, con schiarite anche ampie sulle isole, sulle regioni meridionali e di Nordovest. Al Nord la probabilità di qualche rovescio o temporale sarà maggiore sulle regioni orientali; al Centro Sud alcuni temporali, per lo più pomeridiani, nelle zone interne e sulle zone montuose. Temperature in lieve calo al Nord e sulla Toscana, senza grosse variazioni altrove. Venti di debole intensità. Mari: in prevalenza calmi o poco mossi; localmente mossi medio Tirreno e canale di Sicilia.

